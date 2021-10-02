Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Суббота
2 октября
Лента новостей
11:55
Волочкова выставила на всеобщее обозрение почерневшие ноги
11:42
Белорусский генерал Белоконев призвал "мочить" несогласных "в сортире"
11:41
"Вы очень несимпатичная": Агутин набросился на женщину за критику
11:31
"Перешагнули мы Маслякова": телеведущий "взорвался" из-за убийцы КВН
11:03
Кубок мира по латиноамериканским танцам празднует Юбилей в Кремле
11:03
"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой
10:55
Эксперт Муратов: Эрдоган хочет ослабить Россию и отобрать Крым
10:51
"Топили и уничтожали": Цискаридзе о провалах Волочковой в балете
08:51
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
06:12
День Трофима и Зосимы: что нельзя делать 2 октября
04:36
К чему снятся месячные
02:41
"Это невосполнимо": психолог о состоянии Кудрявцевой после смерти члена семьи
00:23
Пивной ресторан для всей семьи открылся в Москве
21:47
Пластический хирург вывел молодящуюся Пугачеву на чистую воду
21:27
"Внутри семьи мы четко разграничили": Маликова о пути на сцену, отношениях с братом и карьере сына
21:21
Накатили с утра: еле волочащих ноги Николаева и Преснякова сняли на улице
21:16
Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 октября
21:16
На складе в Новой Москве случился пожар на складе
20:41
В Новой Москве запустили сервис вызова маршруток "По пути"
20:37
Экономист Колташов: США не откажутся от давления на Россию
20:04
В подмосковном Одинцово нашли два мумифицированных трупа
19:54
"Может обломаться": Шаляпина предупредили о проблемах с наследством умершей жены-миллионерши
19:51
Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину
19:31
Пригожин решил упечь осмелевшего Джигурду в психушку после решения дать в челюсть
19:02
Михаила Саакашвили задержали и отправили в СИЗО в Грузии
18:42
"Ты в психушке, что ли?": брошенного женой-пенсионеркой Солнцева сняли на унитазе
18:23
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
17:54
"Будет вдовцом": смерть жены Шаляпина предсказывали в день свадьбы
17:50
Тело актера "Глухаря" 22 дня пролежало в морге
17:32
Экономист Саливон посоветовал Украине идти на поклон к России
17:21
"Забыть, откуда ты родом": взбешенный Масляков влез в скандал с экс-подопечными
17:07
Страдал ребенок: звезда сериалов Бондаренко рассказал о крахе брака
17:06
Разработчики ДЭГ опровергли обвинения в наличии фальсификаций в электронном голосовании
16:49
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
16:27
"Сумасшествие и помешательство разума": внебрачную дочь Пороховщикова предупредили о катастрофе
16:21
Втянуты Рудова, Харламов и Воля: в странной истории с сообщениями о наркотиках поставлена точка
15:42
"Я не ожидала такой реакции": известная актриса взвыла из-за скотского отношения Успенской
15:33
Оскорбленный актер внезапно набросился на Бузову и Богомолова: Человеческие выделения
15:32
Брал Берлин и мечтал быть актером: как сложилась судьба звезды "Место встречи изменить нельзя" Алексея Миронова
15:06
"Греческое счастье": Миронова с младенцем на руках поделилась личным
14:48
Организм не выдержал: Кристине Асмус стало плохо в пробке
14:42
Латушко: Лукашенко выдал силовикам карт-бланш на насилие
14:34
"Живем дальше": Пугачева странно высказалась о смерти мужа Хакамады
14:34
"Торчит же": обнажившийся Панин неудачно прикрылся доской
14:31
Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
14:17
В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
14:09
Брак Гоши Куценко оказался на волоске на фоне череды трагедий
14:04
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
14:00
Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона
13:57
Цепкало: Лукашенко ждет смертная казнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко
Эпатажный скандалист Моргенштерн стал ведущим федерального телеканала
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой

"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой

Алла Пугачева хорошо знает многих артистов. Недавно к ней в гости приши ее старые друзья.
прочитано 932 раза

Алла Пугачева в российском шоу-бизнесе уже давно. Она знает не только многих молодых артистов и начинающих певцов, но и уже бывалых музыкантов, которые начинали свою карьеру еще в 90-х. Она старается чаще видеться со своими коллегами.

ПО ТЕМЕ

Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва

"Живем дальше": Пугачева странно высказалась о смерти мужа Хакамады

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Так, совсем недавно к ней в гости пришли члены жюри шоу "Голос 60+": Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Олег Газманов и Стас Намин. Муж звезды Максим Галкин выложил фотографию в свой аккаунт в "Инстаграме". Он написала, что их с Аллой Борисовной товарищи приехали к ним на ужин.

Многих поклонников смутило, что практически все зашли во дворец Примадонны в уличной обуви. Комментаторы не смогли сдержать эмоций.

"А что это за мелочь на фото в резиновых сапогах?", Максим, а почему все друзья в уличной обуви по коврам шикарным ходят?", "Почему только Лиза и жена Олега в тапках, а остальные... В обуви с улицы...?" – задались вопросами пользователи социальной сети.

Многие поклонники творчества Пугачевой и ее компании были рады увидеть талантливых артистов на одной фотографии. Они пожелали друзьям хорошо провести время. Но нашлись и те, кто был не рад этому снимку.

"Боже, Леонтьева бы никогда не узнала", "Стас Намин как бомж", "Как же вы все ДОСТАЛИ", "У всех виниры блестят", "Как вы все надоели буквально всем", "Что-то Алла Борисовна грустная", "Собрание пенсионеров", – высказались хейтеры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
2 октября 2021, 11:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

комментарии

Ответить:

залетный сын
Пожаловаться Ответить
не. бабули кажется я ее родной мальчик.шепчет и о футболе думает
Гость868745
Пожаловаться Ответить
Зачем такую хрень публикуете и комментарии больных людей
Гость870262
Пожаловаться Ответить
Чей это ребенок на обезьянку похож? Намина бы подстричь и помыть. Кстати ботинки ужас какие грязные! И нахepppa они все приперлись в дом. Сидели бы на улице такие грязные
Гость868955
Пожаловаться Ответить
Народу уже давно поперек горла стоит эта старушенция со своими пиарами.Старая и пусть сидит в кругу своих старух как Вайкуле.А то все шаркается среди молодых.
Кузьминское кладбище
Пожаловаться Ответить
Когда эта умалишенная ласты опрокинет? Сколько можно ждать и освежать её апартаменты?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой

Коллеги сфотографировались с Примадонной
Шоу-бизнес

"Топили и уничтожали": Цискаридзе о провалах Волочковой в балете

Артист расставил все точки

Шоу-бизнес

Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину

Модель сделала прививку
Шоу-бизнес

Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона

Ведущая прокомментировала новость

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+