"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой

Алла Пугачева в российском шоу-бизнесе уже давно. Она знает не только многих молодых артистов и начинающих певцов, но и уже бывалых музыкантов, которые начинали свою карьеру еще в 90-х. Она старается чаще видеться со своими коллегами.
Так, совсем недавно к ней в гости пришли члены жюри шоу "Голос 60+": Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Олег Газманов и Стас Намин. Муж звезды Максим Галкин выложил фотографию в свой аккаунт в "Инстаграме". Он написала, что их с Аллой Борисовной товарищи приехали к ним на ужин.
Многих поклонников смутило, что практически все зашли во дворец Примадонны в уличной обуви. Комментаторы не смогли сдержать эмоций.
"А что это за мелочь на фото в резиновых сапогах?", Максим, а почему все друзья в уличной обуви по коврам шикарным ходят?", "Почему только Лиза и жена Олега в тапках, а остальные... В обуви с улицы...?" – задались вопросами пользователи социальной сети.
Многие поклонники творчества Пугачевой и ее компании были рады увидеть талантливых артистов на одной фотографии. Они пожелали друзьям хорошо провести время. Но нашлись и те, кто был не рад этому снимку.
"Боже, Леонтьева бы никогда не узнала", "Стас Намин как бомж", "Как же вы все ДОСТАЛИ", "У всех виниры блестят", "Как вы все надоели буквально всем", "Что-то Алла Борисовна грустная", "Собрание пенсионеров", – высказались хейтеры.
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