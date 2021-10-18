Собчак влезла в развод бывшего: Для меня это болезненная тема

Ксения Собчак позвала на интервью бывшую жену своего бывшего бойфренда и обратилась к нему лично.

Российская ведущая постепенно возвращается к привычному ритму жизни после смертельного ДТП в Краснодарском крае, в которое она угодила неделю назад, являясь пассажиркой. На днях вышел очередной выпуск ее ютуб-шоу, гостьей которого стала музыкант, автор песен и лидер поп-рок группы "АлоэВера" Вера Мусаелян.

Одной из тем беседы стал развод звезды. Мужем Веры был оппозиционный политик Илья Яшин, с которым у Ксении Собчак был роман десять лет назад. Со скандальной ведущей Яшин встречался около года, но о свадьбе не было и речи.

"Ничто так не объединяет женщин, как разговор об общем бывшем. Илюша, привет!" – отметила Ксения Собчак.

Певица отметила, что ее брак с Яшиным развалился из-за множества противоречий. К слову, Собчак рассталась с ним по той же причине.

"Для меня это болезненная тема", – сказала Вера.

При этом 33-летняя Мусаелян отметила, что для нее нет своих и чужих, а для ее бывшего мужа есть. Это и стало одной из причин развода. Также она отметила, что не жалеет ни о чем и рада, что вовремя развязалась с тем, что не имеет к ней никакого отношения. По словам Веры Мусаелян, политика никак не повлияла на их решение разойтись.