Париж ждет: Собчак поспешила покинуть родину после смертельной аварии

По имеющейся информации, журналистка уже прошла паспортный контроль в аэропорту "Шереметьево", передает Пятый канал. Такое решение звезды довольно странно, если учесть, что в ближайшее время она должна явиться на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту резонансного ДТП.
Каким образом телеведущая собирается это сделать, пока не ясно. Сама она не высказывалась о том, что намерена покинуть родину и на какой срок.
Напомним, в результате которой погиб один человек. Однако каким образом Ксении Собчак удастся сделать это из Франции, пока нельзя сказать. Судя по всему, у знаменитости есть на это веские причины.
Как писали "Дни.ру", трагедия случилась 9 октября. Mercedes, в котором была светская львица, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Второй автомобиль после столкновения отбросило на микроавтобус. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка Volkswagen. Ксения Собчак же поспешила покинуть место аварии, отправившись в аэропорт.
Напомним, водитель Mercedes признал вину в аварии. Ксения Собчак же писала в своем микроблоге о том, что получила множественные травмы и сотрясение мозга. Ранее ведущая посетила допрос по громкому делу.
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