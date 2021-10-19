Гагарина рассказала о затяжной депрессии из-за бывшего мужа: Мучилась четыре года

Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стал самым громким в отечественном шоу-бизнесе за последнее время. Его отголоски до сих пор до конца не покинули медиапространство.

Долгое время бывшие возлюбленные никак не комментировали сложившуюся ситуацию. Артистка лишь публиковала неоднозначные посты с намеками, а фотограф и вовсе отказывался отвечать на вопросы. Однако в какой-то момент он перестал верить в то, что все можно решить полюбовно и пришел на интервью к Ксении Собчак.

За день до беседы Полина Гагарина выложила пост, повествующий о том, что ее идеальный мужчина – ее сын. Она тонко намекнула на то, что не хотела бы, чтобы он был похож на бывшего супруга, перечислив негативные черты, которые якобы наблюдаются у Дмитрия Исхакова. Сам бывший возлюбленный согласился с журналисткой, что пост был явным обращением к нему.

Известно, что недавно бывший муж подал в суд на певицу. Он хочет общаться с их общей дочерью, а также не намерен терять связь и с сыном артистки. Фотограф требует, чтобы в официальной бумаге был четко прописан порядок, по которому он имеет право видеть девочку.

На этом новости от Дмитрия Исхакова стихли. При этом Полина Гагарина не устает вспоминать о нем. Накануне знаменитость спросили, были ли у нее панические атаки. Она ответила, что страдала от них четыре года, но некоторое время назад все прекратилось. По ее мнению, позитивная динамика связана с "переменами" в ее жизни. Свое состояние в тот момент она охарактеризовала как "затяжную депрессию".

