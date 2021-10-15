Появилось фото Гагариной в объятиях любимого: Моя жизнь обрела смысл

Скандал с разводом Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, кажется, еще не завершен до конца. При этом недавно она заговорила о личном.

Полина Гагарина поздравила с днем рождения своего самого любимого мужчину, сына. Она опубликовала трогательные фото с прогулки по реке. На кадрах они оба выглядят крайне счастливыми, все время обнимаются и смотрят друг на друга. Артистка призналась, что 14 лет назад в этот день снег шел крупными хлопьями. Тогда она впервые посмотрела ему в глаза.

"Моя жизнь обрела самый главный смысл", – призналась артистка. Она указала, что с появлением детей душа наполняется любовью. По словам знаменитости, она росла и развивалась вместе с сыном, а теперь они могут общаться как самые близкие друзья, делить все печали и радости, а также вместе рассуждать на философские темы.

Полина Гагарина подчеркнула, что сын намного мудрее, чем она сама, а потому он не перестает учить ее. Исполнительница пожелала сыну никогда ничего не бояться и пообещала, что будет рядом всегда. Она призналась ему в любви. "Люблю и плачу от радости", – ответил маме Андрей.

Публика присоединилась к поздравлениям. Комментаторы отметили, что мальчик растет невероятно рассудительным и привлекательным. "Андрюша супер! Пусть все будет", "Такой красивый, я не могу", "Где там мои 14 лет", "Какой красивый мальчик! Удачи ему в жизни", "Андрюше 14, Полине всегда 20, все нормально", "Просто мечта", – прокомментировали подписчики.

