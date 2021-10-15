Новая работа: Собчак доверили здоровье миллионов после смертельного ДТП

На телеканале "Суббота!" скоро будет выходить шоу с Ксенией Собчак.



Передача называется "Осторожно, здоровье!". Шоу посвящено тому, какие процедуры красоты и оздоровления безопасны, а какие могут нанести вред.



В программе свои мнения выскажут эксперты от медицины и бьюти-индустрии. Точная дата премьеры нового проекта пока не сообщается. Отметим, что у Ксении Собчак есть собственное ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Теперь у нее появилась новая работа.

Напомним, в этом месяце звездная блондинка угодила в громкий скандал. Журналистка попала в аварию на трассе в Сочи. Mercedes, в котором она ехала, врезался на встречной полосе в другую иномарку, пассажирка которой скончалась от полученных травм. Еще двоих человек доставили в больницу.

Ксения Собчак быстро покинула место трагедии, чтобы улететь домой. Позже она сообщила, что получила многочисленные травмы и сотрясение мозга. Водитель знаменитости признал свою вину в ДТП. Теперь мужчина предстанет перед судом.

Из-за своих действий Ксения Собчак подверглась общественной критике. По заверению психолога, теледива находилась в состоянии шока и поэтому не могла полноценно воспринимать ситуацию.

