Раздевшегося темнокожего мужчину засняли в доме Волочковой: Смешно и пошло

Накануне вечером Анастасия Волочкова вдруг опубликовала кадры из своего особняка. На фото она отдыхает в окружении толпы мужчин и одной женщины. Особый упор сделан на одного из них – темнокожего красавца средних лет, одетого в дорогой костюм. Сама знаменитость выбрала платье с откровенным вырезом, вовсе не постеснявшись прилюдно обнажить грудь.
В каком-то смысле разделись и гости. На некоторых фото комментаторы быстро заметили, что все они сняли обувь и остались в одних носках. Некоторым артистка любезно предоставила домашние тапочки. При этом сама она изменять себе не стала и предстала перед гостями в туфлях на внушительных каблуках.
На последних двух кадрах Анастасия Волочкова игриво обнимается с темнокожим мужчиной. Они оба выглядят крайне довольными. Судя по всему, это был уже конец вечера, так как прическа артистки уже не выглядела такой свежей. Помимо груди из выреза отчетливо можно увидеть торчащие темные лямки и чашки нижнего белья.
Выяснилось, что статный мужчина на фото – советник посольства республики Камерун, а в дом балерины прибыла делегация Международного дипломатического клуба, которая попросила знаменитость стать их амбассадором. Она дала свое согласие. Публика не смогла оценить произошедшее. Все взгляды были направлены лишь на саму звезду и ее гостей. "Первый раз в жизни вижу делегацию босиком! Слов нет совсем", "Смешно и пошло", "Несолидно, когда такие представительные люди в тапочках! Колхоз", "Люди босиком, сама в копытах", "Смешно и пошло", – написали они.
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