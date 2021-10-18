Стало стыдно? Басков не позвал на юбилей оскандалившуюся Волочкову

15 октября "натуральный блондин" с размахом отметил свой 45-летний юбилей. На празднике собрались многочисленные звездные друзья артиста, среди которых поклонники не заметили его бывшую возлюбленную – Анастасию Волочкову.
На следующий день балерина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео с несколько запоздалым поздравлением юбиляру. Артистка призналась, что не хотела, чтобы ее поздравление затерялось среди других, поэтому решила поздравить именинника день спустя. Волочкова заявила, что очень любит Баскова и дорожит его дружбой. В дополнение блондинка пожелала певцу всевозможных благ.
Фолловеры балерины в комментариях к посту стали гадать о том, почему "дорогой друг" не пригласил ее на свой праздник. Возможно, юбиляру просто стало стыдно за недавний скандал с Волочковой, когда ту сняли справляющей нужду на собственном участке.
Поклонники написали:
"А почему Коленька не пригласил на день рождения?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Коленка видимо и номер заблокировал если поздравление здесь опубликовано", "Почему не пригласили?!?!?", "Так странно, друг)))) даже было время замуж за него собиралась, а на праздник не пригласили????".
Сама балерина не стала опровергать подозрения подписчиков и отвечать на подобные комментарии, поэтому вопрос о том, была она приглашена или нет, остается открытым. Напомним, еще в 2013 году активно ходили слухи о романе между Басковым и Волочковой. Тогда в Сети появились откровенные фото пары. Впрочем, эти отношения довольно быстро закончились.
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