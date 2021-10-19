“Умираю”: слетавшая в космос Пересильд добила Муцениеце

Команда, снимающая фильм "Вызов", вернулась из космоса. Там Юлия Пересильд и другие члены экипажа (режиссер Клим Шипенко и Антон Шкаплеров) провели 12 дней.
Россияне поддержали киноэкипаж словами восхищения. В их числе, помимо обывателей, Алла Пугачева, Александр Петров и другие знаменитости.
Примечательно, что некоторые коллеги Юлии Пересильд и Клима Шипенко отметили, что хотели бы оказаться на их месте. В частности, Агата Муцениеце в своем инстаграм-аккаунте призналась, что завидует артистке и режиссеру. Актриса заявила в сторис, что "умирает от зависти".
В свою очередь Юлия Пересильд в личном микроблоге заявила, что вновь учится ходить. Звезда добавила, что день возвращения ни Землю стал для нее вторым днем рождения.
Ранее артистка призналась, что 17 октября ей было грустно. Она думала, что 12 дней на МКС — это много. Однако это оказалось не так. По окончанию съемок ей не хотелось расставаться с космосом. Напомним, в картине "Вызов" главная героиня стала одной из первых женщин-космонавтов, которая отправилась на Международную космическую станцию.
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