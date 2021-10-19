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Шоу-бизнес
“Умираю”: слетавшая в космос Пересильд добила Муцениеце

“Умираю”: слетавшая в космос Пересильд добила Муцениеце

Коллеги и поклонники поздравляют Юлию Пересильд с возвращением с МКС. Агата Муцениеце же к ним присоединяться не стала, объяснив, почему.
прочитано 726 раз

Команда, снимающая фильм "Вызов", вернулась из космоса. Там Юлия Пересильд и другие члены экипажа (режиссер Клим Шипенко и Антон Шкаплеров) провели 12 дней.

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Россияне поддержали киноэкипаж словами восхищения. В их числе, помимо обывателей, Алла Пугачева, Александр Петров и другие знаменитости.

Примечательно, что некоторые коллеги Юлии Пересильд и Клима Шипенко отметили, что хотели бы оказаться на их месте. В частности, Агата Муцениеце в своем инстаграм-аккаунте призналась, что завидует артистке и режиссеру. Актриса заявила в сторис, что "умирает от зависти".

В свою очередь Юлия Пересильд в личном микроблоге заявила, что вновь учится ходить. Звезда добавила, что день возвращения ни Землю стал для нее вторым днем рождения.

Ранее артистка призналась, что 17 октября ей было грустно. Она думала, что 12 дней на МКС — это много. Однако это оказалось не так. По окончанию съемок ей не хотелось расставаться с космосом. Напомним, в картине "Вызов" главная героиня стала одной из первых женщин-космонавтов, которая отправилась на Международную космическую станцию.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 09:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

комментарии

Ответить:

Гость880980
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Спустя небольшой промежуток времени, народ будет обсуждать самый убыточный проект, так называемого российского кино, со времён братьев Люмьер. Остаётся дождаться премьеры и заплакать.
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