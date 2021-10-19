"Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь": Всплыли неожиданные детали смертельного ДТП с Собчак

Журналист в присущей ему достаточно жесткой форме высказался о ситуации. По его мнению, ДТП якобы могла спровоцировать сама коллега. Смутил его именно тот факт, что водитель сперва упомянул спешку знаменитости к наследнику. Ведущего занимает вопрос: "Откуда ему об этом было знать, если бы Собчак не крикнула: "Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь", – высказал свою версию Кушанашвили.
Он полагает, что водитель и так мог быть слегка не в себе, так как в его машину села сама телезвезда. Журналист не отрицает того факта, что мужчину могли запугать. При этом, по его мнению, это ничего не меняет. Он убежден, что Ксения Собчак не умеет сопереживать, и это якобы ее главная проблема.
Отар Кушнашвили вспомнил, что Ксения Собчак предложила деньги семьям пострадавших на следующий день. "Человеческая жизнь для нее — ничто", – заявил он. Журналист отметил, что необходимо оставаться человеком даже тогда, когда зарабатываешь баснословные деньги.
Напомним, водитель автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, решил обогнать грузовик, после чего на большой скорости выехал на встречную полосу. Произошла авария. Погибла Екатерина Тарасова. У нее осталась маленькая дочь. Еще несколько человек пострадали.
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