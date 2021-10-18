Разведенный Солнцев сильно изменился: В гроб краше кладут

На фоне последних неприятных событий Гоген Солнцев кажется несколько сдавшим.

Неделю назад эпатажный шоумен официально стал холостым после яркого и подчас скандального романа с Екатериной Терешкович. Буквально сразу мужчина заявил, что уже готов к новым отношениям. А сегодня Гоген Солнцев опубликовал свое свежее фото, на котором он предстал сильно изменившимся.

На опубликованном снимке шоумен выглядит как самый обычный мужчина: на нем нет макияжа, необычного костюма или слишком оригинальной прически, свойственной привычному образу фрика. При этом Солнцев кажется похудевшим и слегка осунувшимся из-за тех страданий, которые ему пришлось пережить.

"Изменился!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "В гроб краше кладут!", "Гоген ей богу когда ты придешь в себя? ", "Ваш образ историчного неадеквата бесит, но надеюсь это только образ для зарабатывания баблишка и в жизни Вы нормальный человек," – прокомментировали снимок подписчики.

Напомним, что 66-летняя Екатерина Терешкович после пяти лет брака в эфире популярного ток-шоу обвинила своего избранника в меркантильности, а также рассказала, что 40-летний возлюбленный перестал выполнять ее прихоти в постели. Гоген Солнцев посчитал этот поступок предательством и охотно пошел в ЗАГС для расторжения брачного союза.