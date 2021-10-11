На фоне слухов о разводе Моргенштерн сыграл вторую свадьбу

В последний день лета популярный рэпер и его возлюбленная Дилара устроили пышную свадебную вечеринку с участием звезд российского шоу-бизнеса. На мероприятии присутствовали все близкие, кроме родной бабушки музыканта, которая не смогла приехать из-за проблем со здоровьем. Теперь Алишер Моргенштерн решил исправить эту оплошность и устроил вторую свадьбу.
Молодые сняли один из лучших ресторанов Уфы и организовали в нем закрытое мероприятие только для родных. Бабушка Алишера пришла на праздник с тростью и до самой ночи веселилась с молодоженами. Только в конце вечера ее дочь рассказала ей, что любящий внук устроил вторую свадьбу специально для нее, и этот поступок до слез растрогал обеих женщин.
Родительница Моргенштерна призналась "StarHit", что она в восторге от того, как уважительно и с какой заботой ее сын относится к маме и бабушке. Сам Алишер во многих интервью превозносил свою мать и называл ее лучшим примером для подражания.
Отметим, что Алишер и Дилара не афишировали подготовки к повторному свадебному мероприятию. Их поступок удивил и растрогал не только родных, но и поклонников музыканта. Недавно в Сети поползли слухи о том, что пара уже близка к разводу: не носят кольца и не появляются вместе. Однако теперь можно с уверенностью сказать, что все эти слухи не имеют под собой основания.
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