Жорин вырвал Моргенштерна из рук заработавшихся психиатров

Накануне стало известно о том, что специалисты Красноярского краевого психоневрологического диспансера №1 проанализировали тексты популярного среди молодежи рэпера и пришли к неутешительному выводу: песни негативно влияют на психику детей и поэтому подлежат запрету. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Алишера Моргенштерна в суде, довольно скептически отнесся к этой новости.
В комментарии Пятому каналу ироничный юрист буквально вырвал рэпера из рук красноярских психиатров. Жорин с юмором заметил, что специалисты, наверное, просто заработались со своими пациентами и решили развеяться, послушав песни Моргенштерна.
В целом адвокату показалось странным заказывать психиатрам экспертизу на предмет чьего-либо творчества, ведь слушатели в состоянии самостоятельно разобраться, нравится им песня или нет.
Также Жорин вздохнул с облегчением от того, что в его юности не было подобных экспертиз, ведь тогда могли бы подвергнуться запретам такие легендарные группы, как "Сектор Газа", "Кино" или даже "Ласковый май". Подводя итог, Жорин заметил, что частное мнение какого-то специалиста точно не может быть основанием для запрета тех или иных песен.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алишера Моргенштерна признали сыном Александра Васильева.
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