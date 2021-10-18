"Чего мы только не делали": замужняя Валерия ошарашила словами об утехах с Газмановым

Олег Газманов совместно с певицей Валерией снялись в клипе на его песню "В городе сонном" из музыкального альбома Газманова "7:0 в мою пользу". В преддверии съемочного дня артистка опубликовала в своем "Инстаграм" кадры подготовки. Видео снимал ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.
На видео Валерии делали макияж в гримерке, а Олег Газманов с гитарой сидел рядом. Певица предстала в черном платье от модного дизайнера TONI MATICEVSKI. Она была со строгой прической и лаконичной черной заколкой, а Газманов предстал в присущем ему свободном образе – джемпере, джинсах и с шарфом.
"Давай сядем с тобой в самолет и улетим в те края, где мы любили в улочках тесных гулять..." – начал песню Газманов.
На кадрах Валерия и Олег Газманов репетировали песню, которая, по мнению фанатов, получилась очень романтичной.
"Съемочный день вчера был непростым, но очень радостным и во всех отношениях приятным, другим он и не мог быть, потому что провели мы его в компании замечательной семьи Газмановых. Что мы только не делали на съемочной площадке. (А вот что конкретно, увидите уже в клипе)", – загадочно написала певица Валерия.
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