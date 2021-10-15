"Среди вас есть такие?": певица Валерия призналась в любви к мазохизму

В своем инстаграм-аккаунте звезда сравнившая себя с мазохисткой. Она показала два фото, на которых запечатлено, как артистка делает гимнастические упражнения.
На первом 53-летняя певица Валерия продемонстрировала, как делает растяжку. Звезда наглядно показала, в какой прекрасной физической форме находится. Продольный шпагат восхитил поклонников знаменитости.
На втором снимке исполнительница лежит на спине, притягивая ноги к животу. "Несколько кадров из жизни мазохиста", – подписала фото артистка. Также она поинтересовалась у фолловеров, есть ли среди них те, кто любит себя также "мучить". "Среди вас есть такие?", – спросила звезда.
Подписчики осыпали певицу Валерию комплиментами, по-достоинству оценив ее гибкость, силу воли и упорство. Они пришли к выводу, что знаменитость даст фору любой молодухе.
Как писали "Дни.ру", недавно младший сын исполнительницы Арсений подарил звездной матери внучку. Девочку назвали Селин. К слову, певица Валерия выглядит гораздо моложе своих лет. Некоторые поклонники считают, что ее с трудом можно назвать бабушкой.
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