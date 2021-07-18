"Он даже помолодел!": победитель "Голоса" рассказал о парнях Градского

Многие артисты жалуются, что в пандемию лишились концертов и заработка. Но Сергей Волчков лишь посмеивается. "Слава богу, у меня все это время были какие-то закрытые мероприятия, было достаточно заказчиков, которые меня приглашали, поэтому я не только проел не все, но еще и отложить смог!" – признался артист.
Вероятно, помогла коммерческая жилка, которая есть у Волчкова. "Я могу продать себя, потому что знаю, как работает бизнес, – считает он. – Я ведь начинал в Белоруссии с продажи флешек – в ту пору мне было 17 лет. Потом стал торговать компьютерами, сам собирал на продажу ноутбуки. Зарабатывал этим хорошо – точно больше своих родителей. И даже сам себе мог оплатить летний отдых. А потом поступил в московский ГИТИС и стал заниматься совершенно другим".
И именно это другое – музыка! – стало призванием Сергея. Конечно, огромную роль в его становлении как артиста сыграл Александр Градский. И по сей день, хотя с окончания "Голоса" прошло почти восемь лет, Градский и Волчков сохраняют дружеские отношения. "Мы не успели разругаться, даже не было такого мгновения, чтобы между нами случился какой-то конфликт, – радуется Сергей. – У нас никогда не было споров, ссор. Я его безумно уважаю и знаю, что это взаимно – очень хорошо общаемся, шлем друг другу фотографии своих детей, потому что он такой же молодой отец. Он мне показывает своих парней, я шлю ему своих девчонок. Мне кажется, он даже помолодел, когда стал отцом!"
В театре Александр Градского Сергей Волчков является приглашенным артистом и часто там выступает. Но вот идти в штат туда победитель "Голоса" отказался – не хотел занимать место другого хорошего исполнителя.
Рассказал Волчков и про характер Градского. "Он очень требовательный к себе и окружающему миру, строгий, но справедливый, – уверяет Сергей. – Помню, как на "Голосе" он ругался на технические службы, отстаивая участников проекта. Потому что хотел получить максимально хороший результат. На меня же мог прикрикнуть, даже с легким матом. Но это было очень в тему и органично, не грубо!"
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