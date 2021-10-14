Скрывает боль?: состояние здоровья парящей в космосе Пересильд вызывает опасения

Специалист заметил у артистки проблемы.

5 октября Юлия Пересильд отправилась на Международную космическую станцию, чтобы вместе с режиссером Климом Шипенко создать красивые кадры для будущего фильма "Вызов".

С орбиты знаменитости вернутся 17 октября. "Киноэкипаж" уже проходит подготовку к возвращению – занимается на тренажерах. Упражнения позволяют держать мышцы, незадействованные в условиях невесомости, в тонусе. После приземления Шипенко и Пересильд отправятся на реабилитацию, которая продлится десять дней.

Между тем эксперт, специализирующийся на лечении болей в мышцах и суставах, Илья Бурлаковский, считает, что у парящей в космосе Юлии Пересильд появились проблемы со здоровьем. На фото знаменитости с МКС он заметил перенапряжение шеи.

Возможно, по словам Бурлаковского, Пересильд испытывает боль в области лопаток, ощущает скованность мышц в грудном отделе. На данном этапе недуг не представляет особой проблемы, однако в будущем он может стать опасным и спровоцировать головные боли.

Отметим, сама Юлия Пересильд на здоровье не жалуется. Не исключено, что артистка скрывает либо не обращает внимания на неприятные ощущения. В любом случае сейчас у знаменитости слишком много других дел.