"Это для них команда: "Фас": заявлено конце Ксении Собчак

В Сети уже не один день обсуждают резонансное ДТП, участницей которого стала известная телеведущая Ксения Собчак. Автомобиль с 39-летней знаменитостью в салоне, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате аварии погибла женщина, двое попали в больницу.
После случившегося Ксению Собчак затравили в Сети. По мнению общественности, теледива не проявила и толики сочувствия к пострадавшим. После столкновения Ксения пересела в другую машину и покинула место происшествия, когда должна была, как считают обитатели Интернета, дождаться хотя бы приезда бригады медиков. Между тем сама Собчак уверена, что волну хейта против нее подняли сотрудники из Администрация президента.
Накануне появились слухи, что Ксения Собчак, устав от оскорблений и угроз, искала защиты в Росгвардии. Дескать, телеведущая ходила на поклон к высокому чину из ведомства. Поговаривают, что знаменитость ушла их кабинета несолоно хлебавши. Якобы Ксении посоветовали обращаться со своими проблемами в полицию.
Известный блогер Лена Миро считает, что отказ начальников из Росгвардии — это большой удар по репутации Собчак, конец ее авторитета и влияния. Ранее, по словам светской обозревательницы, Ксению боялись, так как считали, что у нее есть "крыша" в высоких кабинетах. Телеведущей многое прощали, с ней старались не связываться. Теперь же стало ясно, что Собчак не имеет влиятельных друзей, которые хотят за нее заступиться.
"Тусовка такое не прощает", – написала Миро в своем ЖЖ.
Лена уверена, что теперь Ксению заклюют свои же. Для заклятых друзей отказ Росгвардии – это сигнал к действию.
"Это для них команда: "Фас", – считает обозревательница.
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