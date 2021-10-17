Агутин пожаловался на страшные боли после признания Варум о смертельной болезни

Недавно известная российская певица Анжелика Варум рассказала в интервью Ирине Шихман о смертельной болезни ее отца. Оказалось, в России врачи отказались его лечить, в результате чего артистка отправила своего родственника в Соединенные штаты Америки, где тот прожил десять лет.
Поклонники Варум испугались за здоровье певицы, ведь некоторые болезни могут передаваться по наследству. Но оказалось, что все опасения фанатов напрасны – артистка находится в прекрасном состоянии и чувствует себя отлично.
Вслед за этим признанием отличился и муж певицы Леонид Агутин. В одном из эфиров музыкального шоу "Голос" на Первом канале артист признался, что страдает от сильных болей в желудке. Об этом певец рассказал прямо во время съемок десятого сезона передачи.
Оказалось, что артист не переваривает американскую пищу. Приезжая на гастроли в США, он вынужден питаться местной кухней, от чего у него возникают проблемы со здоровьем и сильные боли в животе.
Агутин также рассказал о том, что приезжая на очередные гастроли в Америку, он предупреждает сотрудников отеля о своем недуге. Однако это не спасает его от неприятных симптомов. Как признается Агутин, ему даже бывает страшно есть американскую пищу, так как американцы "ужасно кормят".
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