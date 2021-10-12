"Не хандрите": послание Агутина встревожило россиян после признаний Варум о смертельном недуге

Недавно Анжелика Варум дала большое интервью Ирине Шихман, в котором разоткровенничалась о своей семье и браке с Леонидом Агутиным. В частности певица поведала о смертельном недуге, от которого умер ее отец, а также дала понять, что простила мужу былые похождения. Интервью стало резонансным и заставило поклонников искать его отголоски в каждой новой публикации супругов в соцсетях.
Сегодня Леонид Агутин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте собственный черно-белый портрет и сопроводил его загадочным посланием в стихах. Среди прочего у автора есть такие строки:"Простите, слушать не значит слышать,
Порой и слышать – не значит верить."
Поклонники бурно отреагировали на стихи: одни решили, что таким образом автор дал ответ своим критикам, другие забеспокоились о состоянии самого Агутина, третьи просто пришли в восторг от мудрости поэта.
Фолловеры написали:
"Не хандрите, Леонид" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "По моему, это ответ всем недалеким комментаторам)))", "Сейчас особенно актуально", "Сколько мыслей в каждой фразе!!!", "Ощущение, что это персонализированное обращение к кому-то".
Сам автор не стал объяснять поклонникам, что именно он хотел сказать и к кому именно обратился через поэзию.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Леонид Агутин ушел из дома после слов жены об измене.
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