"Даже не верится": Агутин ушел из дома после слов Варум об измене

Анжелика Варум рассказала правду о семейной жизни. Леонид Агутин вместо слов предпочел действия.

Недавно в Сети появилось интервью с Анжеликой Варум, где певица поделилась своими мыслями и подискутировала о браке. Звезда откровенно призналась, что простила мужу все, даже измены, так как просто не видит смысла обижаться на дорогого человека. После резонансных слов жены Леонид Агутин быстро сменил локацию — ушел из дома в аэропорт и махнул в Сочи.

Стабильный семьянин и известный певец показал фанатам кадры с горнолыжного курорта "Роза Хутор". Помимо живописных видов на канатные дороги, Леонид Агутин сделал на балконе парочку селфи. Очевидно, что супругу он взять с собой не удосужился, она ни на одном кадре не промелькнула. Впрочем, улыбки на лице артиста тоже не было. Теперь народ гадает, не повздорил ли мужчина со своей благоверной.

Поклонники высоко оценили публикацию артиста. Некоторых задело за живое маленькое стихотворение, которое Леонид Агутин добавил к фотографиям. Многие захотели вырваться с работы и умчаться путешествовать в Краснодарский край. Красоты российского курорта впечатлили людей на душещипательные комментарии. "Какая невероятная красота!", "Вот так и выглядит доброе утро", "Ой, как там классно", "Даже не верится, что это Россия", — отреагировали пользователи Сети.