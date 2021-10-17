Богатые старушки жаждут встречи с его доинством: Кравец готовит новую свадьбу овдовевшего Шаляпина

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская над горем потерявшего любимую жену певца Прохора Шаляпина потешается. Вот тебе и бывшая зазноба! А вот светской львице Алене Кравец молодого сексуального вдовца жаль. И она, как и велит христанский долг, решила помочь ему.

прочитано 382 раза