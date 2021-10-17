Богатые старушки жаждут встречи с его доинством: Кравец готовит новую свадьбу овдовевшего Шаляпина

"Я знаю, как тяжело пережить потерю любимого человека, – говорит Кравец. – Тем более, в первые недели брака. Это же с ума можно сойти от горя! Но Прохор – очень сильный, он держится. Воображаю, чему его это стоит".
Согласно церковным традициям траур соблюдают по отцу и матери, бабушке, дедушке, детям, супругам, братьям и сестрам. Самый долгий срок скорби – 2 года – православие устанавливает для вдов. Время траура по родителям – 12 месяцев. По жене надлежит скорбить всего полгода.
"Прохор – теперь завидный, молодой, богатый вдовец, – считает Алена. – Жену ему нужно подходящую. Я знаю про его любовь к дамам постарше – вспоминаются и Лара Копенкина, и Алла Пеняева. Поэтому у меня есть на примере несколько богатых и одиноких старушек с Рублевки, которые могли бы глянуться Прохору. Он им подарит свое холеное сексуальное тело и резвый ум, а они щедро его вознаградят".
Полгода траура истекут быстро. "И уже весной, когда природа расцветает, Прохору можно будет подумать о новом ярком романе и браке, – говорит Алена. – Он очень талантливый, яркий, самобытный, и мне хочется помочь устройству его личной жизни. Ко мне уже обращались некоторые подружи 65+, желающие поближе познакомиться с достоиством Прохора. И с удовольствием поучаствую в организации его новой свадьбы. даже финансово могу поучаствовать!"
Популярные темы форума
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Админ - голубоой пидооринн !!!
Были бы любовницей богатого мужчины?
чуть не отъехал на свою днюху