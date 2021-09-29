За ноги держал: невестка Валерии сверкнула голыми ягодицами перед носом чужого мужчины

Чуть больше полугода назад певица Валерия стала бабушкой. Внучку Селин ей подарила 23-летняя невестка Лиана Шульгина. Она родила от сына Валерии, 22-летнего Арсения. После того, как девушка стала членом звездной семьи, к ее персоне стало приковано особое внимание поклонников.
Невестка Валерии активно ведет свой микроблог и показывает фанатам кадры нескучной жизни. Стоит отметить, что несмотря на наличие грудного ребенка жизнь у пары насыщенная и разнообразная.
Недавно Лиана и Арсений Шульгины улетели в Замбию на свадьбу к друзьям, где насладились красотами Африки. В "Инстаграм" Лианы появилась шокирующая видеозапись, на кадрах которой она позирует на обрыве у водопада Виктория в "Купели Дьявола". При этом девушка лежит прямо в воде, поток которой словно вот-вот сорвет ее вниз.
"Не знаю, как я это сделала", – подписала кадр невестка Валерии.
Поклонники признали, что мать маленького ребенка пошла на неоправданный риск своей жизнью, ведь если бы ее ноги случайно отпустил инструктор, она полетела бы с высоты более ста метров в пропасть. К слову, доверить свою жизнь чужому мужчине, которого видишь впервые в жизни, тоже было весьма большим риском.
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