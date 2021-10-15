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Шоу-бизнес
Конфликт Маркл и Миддлтон назвали игрой: Отвлекали внимание

Конфликт Маркл и Миддлтон назвали игрой: Отвлекали внимание

Многие уже давно привыкли воспринимать герцогинь как заклятых врагов. Ситуация может оказаться вовсе не такой простой.
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Что именно произошло между Кейт и Меган – до конца неясно никому. Многие сразу вспоминают историю про примерку платьев маленьких подружек невест. Изначальной версией была та, в которой Маркл не оценила образ принцессы Шарлотты, после чего Миддлтон просто довели до слез. Однако во время интервью для Опры Уинфри артистка заявила, что историю перевернули.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

После скандала представители СМИ стали следить за развитием событий еще более тщательно. Любая новость, так или иначе, сводилась журналистами к тому, что герцогини соперничали и продолжают делать это. Однако так ли это, на самом деле? Королевский биограф Кэрол Мэлоун не считает версию правдивой.

Эксперт убежден, что вся история – не более, чем театральная постановка. Все якобы было сделано лишь для того, чтобы отвлечь внимание публики от реальной беды. Так, писательница полагает, что конфликт произошел между мужьями герцогинь, а они лишь "прикрыли" их.

Другой биограф, Том Куинн, согласен с версией коллеги, но нашел даже объяснение всему происходящему. По его словам, Гарри и Уильям поссорились из-за недвижимости. Якобы Меган Маркл и ее мужу выделили лишь коттедж на обширной территории дворца, принадлежащего принцу Уильяму. Куинн убежден, что принц Гарри страшно обиделся на родственника.

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Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 15:28 Источник: People ✓ Надежный источник
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