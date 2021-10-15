Конфликт Маркл и Миддлтон назвали игрой: Отвлекали внимание

Многие уже давно привыкли воспринимать герцогинь как заклятых врагов. Ситуация может оказаться вовсе не такой простой.

Что именно произошло между Кейт и Меган – до конца неясно никому. Многие сразу вспоминают историю про примерку платьев маленьких подружек невест. Изначальной версией была та, в которой Маркл не оценила образ принцессы Шарлотты, после чего Миддлтон просто довели до слез. Однако во время интервью для Опры Уинфри артистка заявила, что историю перевернули.

После скандала представители СМИ стали следить за развитием событий еще более тщательно. Любая новость, так или иначе, сводилась журналистами к тому, что герцогини соперничали и продолжают делать это. Однако так ли это, на самом деле? Королевский биограф Кэрол Мэлоун не считает версию правдивой.

Эксперт убежден, что вся история – не более, чем театральная постановка. Все якобы было сделано лишь для того, чтобы отвлечь внимание публики от реальной беды. Так, писательница полагает, что конфликт произошел между мужьями герцогинь, а они лишь "прикрыли" их.

Другой биограф, Том Куинн, согласен с версией коллеги, но нашел даже объяснение всему происходящему. По его словам, Гарри и Уильям поссорились из-за недвижимости. Якобы Меган Маркл и ее мужу выделили лишь коттедж на обширной территории дворца, принадлежащего принцу Уильяму. Куинн убежден, что принц Гарри страшно обиделся на родственника.

