Принц Гарри и Меган Маркл отвергли приглашение королевы Елизаветы

Ранее герцог и герцогиня Сассекские получили приглашение от королевской семьи принять участие в особом приеме, посвященном памяти принцессы Дианы. Предполагалось, что принц Гарри и его жена прибудут в Лондон на следующей неделе и вместе с другими членами монаршей фамилии посетят важное мероприятие, однако планы изменились: супруги сообщили, что они слишком заняты.
Летом, в 60-ый день рождения принцессы Дианы в Великобритании был открыт памятник покойной. Тогда мероприятие посетил лишь узкий круг приглашенных из-за действующих ограничений. Теперь готовится более масштабный прием – он должен собрать около ста гостей. Фактически это будет чем-то вроде запоздалого празднования дня рождения принцессы. Однако принц Гарри не посчитал возможным посетить прием, посвященный любимой матери – об этом сообщило издание Express.co.uk.
Многие британцы пришли в негодование от решения Гарри и посчитали, что они с Меган в очередной раз продемонстрировали неуважение к королеве, отвергнув официальное приглашение. Особенно странным этот поступок выглядит на фоне того, что принц Гарри всегда особенно подчеркивает свою сильную связь с покойной матерью. Как на это решение отреагировала сама Елизавета II – неизвестно.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что принца Гарри и Меган Маркл лишили королевского наследства.
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