Появление обнаженной Самбурской в кружевах произвело фурор: Рот открывается

Не так давно актриса призналась, что крайне обеспокоена тем фактом, что отправляла бывшему возлюбленному интимные фото. Она говорила, что надеется на его порядочность, но опасается, что снимки разлетятся по Сети.

Теперь 34-летняя знаменитость решила похвастаться пышными формами перед поклонниками сама. Она опубликовала кадры с новой фотосессии. На фото артистка стоит в кружевном корсете, чулках с подвязками и в темных перчатках. Изюминку образу добавляет серебряный браслет на запястье, высокие каблуки и красная помада.

Поклонники тут же принялись комментировать образ. Многие разглядели некоторое сходство с бывшей женой Мэрилина Мэнсона, Дитой фон Тиз, настоящее имя которой Хизер Рене Свит, американской исполнительницей шоу в стиле бурлеска, а также фотомоделью. Она до сих пор считается одной из главных икон стиля нашего времени.

Другие же решили ни с кем не сравнивать Настасью Самбурскую и подчеркнули, что она выглядит просто прекрасно. Пользователи указали, что артистка становится все красивее с каждым годом, а ее тело лишь притягивает все больше взглядов. Они прокомментировали публикацию.

"Рот открывается, когда смотришь. Просто вау", "Вы такая горячая", "Просто красавица", "Ах, какая женщина!", "Шикарная", "Совершенство", Хочется стать похожей на Вас, больше ничего не хочется", "Настасья – это вкус, юмор и сила", "Бесконечно восхищена", "Вы просто загляденье", "Королева красоты", – написали поклонники.