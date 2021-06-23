Публика ахнула: Самбурская выставила напоказ все прелести

Недавно состоялась премьера спектакля "Биение. Сердце. Биение". Среди гостей несложно было заметить Настасью Самбурскую.

Актриса любит сражать зрителей наповал яркими появлениями. На этот раз она также отличилась. Знаменитость надела сине-черные зауженные джинсы и темный топ с экстремальным декольте. Чокер на шее лишь подчеркнул выставленный напоказ бюст дивы.

Наряды Настасьи Самбурской нередко становятся предметами жарких споров на просторах Сети. Многим нравится смелость актрисы и стремление подчеркнуть подтянутую фигуру, другие же считают яркие решения звезды чересчур вызывающими. В прошлом месяце, например, она посетила премьеру фильма "Круэлла", на которой появилась в образе главной героини.

Ранее некоторые отечественные знаменитости уже облачались так. Например, сама Круэлла является излюбленным персонажем Алены Водонаевой. Журналистка однажды просто покорила поклонников своим выходом в стиле героини. Однако в тот вечер, на премьере фильма, этот факт совсем не помешал Настасье Самбурской фотографироваться в образе рядом с "предшественницей".

В этом году актриса решилась на кардинальные перемены. Она избавилась от длинных темных волос и сделала короткую стрижку. Дива не скрывает, что все случилось из-за неприятностей со здоровьем. Из-за анемии у нее начали выпадать волосы, а потому она решила облегчить жизнь организму.

