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Шоу-бизнес
Публика ахнула: Самбурская выставила напоказ все прелести

Публика ахнула: Самбурская выставила напоказ все прелести

Недавно состоялась премьера спектакля "Биение. Сердце. Биение". Среди гостей несложно было заметить Настасью Самбурскую.
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Актриса любит сражать зрителей наповал яркими появлениями. На этот раз она также отличилась. Знаменитость надела сине-черные зауженные джинсы и темный топ с экстремальным декольте. Чокер на шее лишь подчеркнул выставленный напоказ бюст дивы.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Наряды Настасьи Самбурской нередко становятся предметами жарких споров на просторах Сети. Многим нравится смелость актрисы и стремление подчеркнуть подтянутую фигуру, другие же считают яркие решения звезды чересчур вызывающими. В прошлом месяце, например, она посетила премьеру фильма "Круэлла", на которой появилась в образе главной героини.

Ранее некоторые отечественные знаменитости уже облачались так. Например, сама Круэлла является излюбленным персонажем Алены Водонаевой. Журналистка однажды просто покорила поклонников своим выходом в стиле героини. Однако в тот вечер, на премьере фильма, этот факт совсем не помешал Настасье Самбурской фотографироваться в образе рядом с "предшественницей".

В этом году актриса решилась на кардинальные перемены. Она избавилась от длинных темных волос и сделала короткую стрижку. Дива не скрывает, что все случилось из-за неприятностей со здоровьем. Из-за анемии у нее начали выпадать волосы, а потому она решила облегчить жизнь организму.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 13:41 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Самбурской и молодого актера

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