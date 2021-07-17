"Уродство!": Перекошенная Самбурская открыла "доску позора"

Россияне всполошились из-за новых фото Настасьи Самбурской. Звезда жестко отреагировала на критику.

Недавно в Сети появились совместные снимки артистов Артема Ткаченко и Настасьи Самбурской. Звезда сериала "Универ. Новая общага" опубликовала их в инстаграм-аккаунте. В посте актриса поделилась радостью, что снимается в фильме "Умная Маша". Популярная брюнетка сделала несколько кадров вместе с коллегой, на одном из которых они скорчили лица. В результате незнакомка по имени Татьяна сделала замечание Настасье Самбурской в комментариях. "Думаете, что кривляние это красиво? Уродство! С чем вас и поздравляю!" — выразилась женщина.

Актриса остро отреагировала на негатив. В отдельной публикации она разместила личные фотографии своей обидчицы со ссылкой на ее комментарий. Некоторые подписчики Настасьи Самбурской назвали этот пост "доской позора". Хейтеры решили отплатить Татьяне той же монетой и атаковали ее сообщениями. Женщине пришлось закрыть свою страницу, чтобы избавиться от армии злопыхателей.

Поклонники сочли поступок Настасьи Самбурской забавным. Многие отметили, что счастливые люди не пишут гадости в личных блогах звезд. "Адекватные знают, что вы лучшая, Настасья", "Как говорится, чья бы корова мычала", "В ком юмор вызывает зло, тому с умом не повезло", — написали пользователи Сети.

