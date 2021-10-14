Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
партнеры
Четверг
14 октября
Лента новостей
17:18
Гормональные нарушения: врач нашел у Аллы Пугачевой серьезные проблемы
17:07
В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом
17:00
"Меня это больше не травмирует": почему Снигирь много лет прятала ноги
16:50
Минус один: Сыгравший Джеймса Бонда актер полюбил гейские утехи
16:30
"Это такой наркотик": близкая подруга указала на зависимость оказавшегося на грани Леонтьева
16:19
Минусы и геморрой: как Миронова живет с молодым мужем и сыном за городом
16:19
Жена сделала заявление о смертельно больном Юдашкине
15:59
Игривого Костюшкина засняли во время поцелуя с Лолитой: Как смачно!
15:58
Прилюдно избитую дочь Распутиной пнули за наглый обман
15:54
"Тишина и покой": заявившая о разводе Высоцкая заикнулась о личном счастье
15:27
Похож на Петросяна: изменившийся Малахов шокировал россиян
15:25
"Повезло": Что стало с Хмельницкой и ее детьми после ухода Кеосаяна
15:17
Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Гаркалина
15:16
"Вы в своем уме?": Романец отказалась брать пасынка на отдых
15:15
Состояние тяжелое: Издыхающего в больнице Серова спасают гормонами
14:59
Дало "побочки": Бьянка о загулах и запрещенных веществах
14:41
Народ пришел в восторг от сообщения Медведевой о беременности
14:41
"Задолбали!": Рудова взвыла из-за новых имплантов в груди
14:37
"Уйдет из жизни": Проклятая в монастыре Собчак несет страшную опасность
14:25
У 67-летнего Крутого оказался самый крутой TikTok-хаус в стране
14:23
"Я выпивала одна": после смерти мужа Беседина пристрастилась к алкоголю
14:12
В Кремле прокомментировали заявление депутата об отмене пенсионной реформы
14:11
Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье
14:10
Ролан Быков утащил сиденье автобуса и угодил в драку: забавные моменты со съемок "Буратино"
14:10
Спрятавшая лицо Мельникова о разрыве с выпивохой Смольяниновым: Дно
13:49
Всплыло фото сияющей Бородиной с цветами: Курбан подарил
13:48
"Ого!": Звезда "6 кадров" Медведева предстала в "интересном положении"
13:44
"Мы это заслужили": Подольская с Пресняковым сбежали от детей
13:43
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом
13:42
На звезду "Улиц разбитых фонарей" напали в центре Москвы
13:41
Юная звезда "Голоса" стала наследницей 87-летней Брижит Бардо
13:23
Губерниев оплевал Бузову за вранье: Кто вы такая?
13:15
Гинеколог назвал лучшие продукты для женского здоровья и молодости
13:09
Фильм ужасов: постаревшая Бондарчук растеряла былую красоту
13:04
Меган Маркл и принц Гарри отказались крестить дочь в Британии
13:03
"Сразу заткнулись бы": Решетова взорвалась из-за слухов о новом мужчине
13:01
"Грязные трусы вылезут наружу": коллеги Успенской и Баскова заподозрили связь между ними
12:45
Карьера в политике, безденежье и суд с сыном: куда пропал король гламура Сергей Зверев
12:34
Федункив, Макеева, Азиза и Рапунцель: психолог вынес приговор бракам звезд
12:33
Милохин высказался о романе с Медведевой: Понятно, почему это происходит
12:24
"Не получаем оргазм!": Долматова раскрыла секрет интимной близости
12:16
Может вызвать инфекцию: россиян предупредили о вреде опавшей листвы
12:15
Абсолютный рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 31 тысячи человек
11:58
"Раскрутил не Пригожин": Джигурда поведал беду певицы Валерии
11:57
"Бил по голове": экс-солистка "Демо" рассказала об издевательствах продюсера
11:51
Потеряла мужа, уехала в США и узнала о внебрачной внучке: как живет мама Королевой Людмила Порывай
11:47
"Никак не помру": тающая на глазах Карпович высказалась о своей болезни
11:35
Кардиолог назвал требующие немедленного обращения к врачу симптомы
11:25
Замужнюю Шпицу вывели на чистую воду: Возьмите меня, я готова
11:19
Красотка Мадонна уже не та: Клетки стволовые вкололи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одевается в подделки на рынке!" Цымбалюк-Романовская сдала с потрохами фрика Шаляпина
Снявшейся в голливудском фильме Бузовой вручили награду "Мисс Вселенная"
"Я Ольга Бузова, и другой такой нет": певица взорвалась из-за сравнения с Пугачевой
Милонов выказался о "распятии" покинувшей аварию Собчак
Живет на три семьи: Бабкина осталась без мужа в доме
"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Повезло": Что стало с Хмельницкой и ее детьми после ухода Кеосаяна

"Повезло": Что стало с Хмельницкой и ее детьми после ухода Кеосаяна

Хмельницкая сохранила хорошие отношения с бывшим супругом и его избранницей
прочитано 1035 раз

50-летняя актриса Алена Хмельницкая и 55-летний режиссер Тигран Кеосаян разошлись в 2012 году, прожив вместе более двадцати лет. Развод звездной пары стал для многих поклонников шоком, а детали расставания бывших супругов обсуждают до сих пор. Как живет Хмельницкая сейчас, спустя почти 10 лет после разрыва с Кеосаяном?

ПО ТЕМЕ

Дочь готова вступиться за битую и униженную Хмельницкую

Серьезная угроза: Хмельницкая из-за осложнений оказалась в клинике под капельницей

 Тигран Эдмондович Кеосаян

Тигран Эдмондович Кеосаян актер, телеведущий

Карьера актрисы продолжает набирать обороты. Совсем скоро ее фильмография, в которой и так уже достаточно ярких проектов, пополнится еще одним. Недавно Хмельницкая приняла участие в съемках сериала Netflix "Из холода". Там артистка исполнила одну из главных ролей. На съемки, которые проходили в Испании, Алена взяла свою младшую дочку от Кеосаяна.

Также у артистки сложились замечательные отношения со своей старшей дочерью 27-летней Александрой. Сейчас наследница Хмельницкой и Кеосаяна работает сразу в двух сферах и занимается как карьерой певицы, так и режиссерской.

С отцом, которого девушка называет строго "Тигран" из-за работы, она часто встречается на съемочной площадке. Его Александра старается не нагружать своими проблемами и интригами из личной жизни, несмотря на хорошие отношения. А маме подобные откровения рассказывает с легкостью.

"Я вижу взаимоотношения некоторых своих знакомых с родителями и понимаю, что мне повезло" – заявила дочь звезд

Хмельницкая, которая уже шесть лет счастлива с бизнесменом Александром Синюшиным, тоже может довериться дочери в вопросах сердечных дел. Например, когда у артистки только завязался роман с ее нынешним возлюбленным, она тут же поведала об этом Александре. А та, в свою очередь, была готова заступиться за мать, если Синюшин вдруг окажется ее обидчиком.

Кроме того, у Хмельницкой сохранились теплые отношения и с Кеосаяном, и с его избранницей Маргаритой Симоньян, ради которой он оставил семью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
14 октября 2021, 15:25 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость877648
Пожаловаться Ответить
Алена Хмельницкая - большая умница. Разве ей было легко пережить уход из семьи Кеосаяна? Нет, было тяжело. Но ни единого плохого слова никто от неё не услыхал. Перенесла всю эту драму очень достойно. Она - образец для всех женщин .
Гость877648
Пожаловаться Ответить
Так бывает, когда все участники сложившейся ситуации - умные.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обколотая донельзя дочка Славы показала свои прелести

Наследница удивила народ
Шоу-бизнес

Жена сделала заявление о смертельно больном Юдашкине

Семья поддерживает его как может
Шоу-бизнес

"Я выпивала одна": после смерти мужа Беседина пристрастилась к алкоголю

Женщина пыталась справиться с горем
Шоу-бизнес

Ролан Быков утащил сиденье автобуса и угодил в драку: забавные моменты со съемок "Буратино"

Что осталось за кадром фильма "Приключения Буратино"

Гороскоп

Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Здоровье

В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом
Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье
Абсолютный рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 31 тысячи человек
Британцам пришлось извиняться перед производителями "Спутника V" из-за лжи о вакцине

Спорт

Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке

Регионы

В Московской области провели 17 тысяч рейдов по проверке соблюдения масочного режима
В Ростовской области комбайнер подорвался на снаряде времен ВОВ
В Домодедово у приезжего нашли 4 килограмма наркотика
Под Челябинском мужчина избивал и пытал 91-летнюю мать
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+