Серьезная угроза: Хмельницкая из-за осложнений оказалась в клинике под капельницей

Известная актриса Алена Хмельницкая в начале года переболела коронавирусной инфекцией. Из-за ковида знаменитость даже не смогла как следует отметить 50-летний юбилей. Более того, на фоне недуга у звезды кино и сериалов появилась бессонница.
Как оказалось, Хмельницкая все еще страдает от последствий COVID-19. Алена решила лечь в клинику, чтобы поправить здоровье.
В личном микроблоге знаменитость сообщила, что проходит реабилитацию в несколько этапов. Сначала Хмельницкой сделали полное обследование. Затем артистке назначили капельницы и детокс-курс. Внутривенные вливания должны улучшить состав крови и метаболические процессы, стимулировать иммунитет и помочь работе печени.
Также Алена Хмельницкая учится дыхательным практикам, которые основаны на принципах йоги и аюрведы. Упражнения, по словам актрисы, укрепят диафрагму, очистят альвеолы, увеличат насыщаемость кислородом.
Звезда отечественных теленовелл прошла курс восстановительного массажа, чтобы увеличить подвижность грудной клетки, снять стресс и восстановить силы. От воспаления Хмельницкую избавляли тепловыми процедурами.
По словам Алены, последствия коронавирусной инфекции – серьезная угроза. Нельзя пускать проблемы на самотек. "Эти последствия могут привести к серьезным осложнениям", – подчеркнула Хмельницкая.
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