Дочь готова вступиться за битую и униженную Хмельницкую

Известная актриса Алена Хмельницкая вот уже шесть лет счастлива с бизнесменом Александром Синюшиным. Рядом с избранником, который младше на 13 лет, звезда сериала "Сердца трех" буквально расцвела.
Взрослая дочь артистки от режиссера Тиграна Кеосаяна, Александра, одобряет отношения родительницы с предпринимателем. Синюшин сразу понравился Кеосаян.
В свежем интервью Хмельницкая призналась, что не стала скрывать новые отношения от дочери. Уже через день после первого знакомства с Александром Алена позвонила наследнице и все ей рассказала. Когда Александра приехала из США на каникулы, актриса познакомила ее с избранником.
"Я настроена была хорошо, потому что уважаю свою маму, ее выбор", – поделилась Александра Кеосаян.
Между тем дочь артистки призналась, что внутренне была готова вступиться за мать. Александра не стала бы смотреть, как мужчина, бьет или унижает родительницу, например. Кеосаян, заметив хоть намек на насилие, вмешается и будет действовать решительно.
"Мама бы даже не поняла, что происходит, но этот человек исчез бы из ее жизни", – сказала Александра.
Кеосаян считает, что роман с Синюшиным ее матери только на пользу. Родительница, по словам девушки, обрела гармонию и повзрослела морально. Ранее артритика вела себя как ребенок, а в ее жизни творился хаос.
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