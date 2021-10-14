"Раскрутил не Пригожин": Джигурда поведал беду певицы Валерии

Популярный продюсер Иосиф Пригожин и эпатажный актер Никита Джигурда повздорили, решив встретиться на боксерском ринге. Теперь каждому из них предстоит отстоять свою философскую позицию и продемонстрировать тактическое мастерство в бою. В преддверии соревнования Никита Джигурда решил объяснить главное поражение своего соперника. По словам артиста, Иосиф Пригожин недостаточно хорош в своем деле, ведь певица Валерия так и не стала звездой мирового масштаба.
Джигурда убежден, что для всего мира его оппонент "хреновый продюсер", так как успехов за пределами своей страны не добился. По мнению Никиты, это досадное упущение, ведь певица Валерия вполне могла бы покорить зарубежную эстраду, так как обладает достаточными способностями. "Кстати, и в России ведь ее раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин", — отметил раздосадованный фрик.
Напомним, Никита Джигурда не сомневается, что Иосиф Пригожин потерпит поражение во время поединка. Актер хочет наподдать сопернику, чтобы потом с ним сотрудничать. Эпатажный мужчина уверяет, что спортивный бой поможет продюсеру отбросить обиды и очиститься от негатива. Будет ли певица Валерия поддерживать супруга в непривычной боксерской среде, пока не понятно.
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