Сорвавшейся на мат Волочковой дали под дых в суде: Вынесено решение

Грандиозным планам блондинки пришел конец. Анастасия Волочкова потерпела гнусное поражение.

Светская львица Анастасия Волочкова начала ожесточенную войну с управленцами Большого театра, но оказать действенное сопротивление своим оппонентам так и не сумела. Как известно, Анастасия Волочкова подала в суд иск на руководство бывшего места работы, желая получить моральную компенсацию в 200 миллионов рублей. Однако ни денег, ни удовлетворенного прошения звезда не увидела. В суде ей практически дали под дых — заявление звезды отклонили, не назначив ни одного заседания.

Корреспонденты РИА Новости получили подтверждение от компетентного органа. "Вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой", — прокомментировали ситуацию представители Тверского районного суда. Так что обогатиться за счет учреждения культуры у балерины не получится, вся ее тактика оказалась бессмысленной.

Напомним, рассуждая о руководстве Большого театра, балерина забыла о правилах приличия. Дело дошло то того, что она сорвалась на мат. В личном блоге звезда опубликовала видео, в котором обозначила своих обидчиков, как людей с низкими моральными принципами. "Они не вернули мне деньги, а я этого и не ждала, потому что я понимала — п***сы", — выразилась скандалистка Анастасия Волочкова.