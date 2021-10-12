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Шоу-бизнес
"Пи***сы!": вульгарную матерщинницу Волочкову опустили до уровня бывшей заключенной

"Пи***сы!": вульгарную матерщинницу Волочкову опустили до уровня бывшей заключенной

Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге очередное скандальное видео.
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В этом году Анастасия Волочкова всерьез взялась за руководство Большого театра, которое несколько лет назад страшно обидело ее. Балерине не дали положенную пенсию и, по словам Волочковой, вообще не платили денег.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Бывшая прима Большого театра наняла адвокатов и выиграла суд. Но на этом Волочкова не остановилась. Теперь ей предстоит очередное заседание.

"Уже завтра в 12:00 заседание в Тверском суде по вопросу Большого Тетра. Ну, все, что я знаю, уже доказано Прокуратурой", – написала Анастасия Волочкова в своем "Инстаграм".

К публикации балерина прикрепила видео, где она сидит у барной стойки и рассказывает людям о своей участи.

"Я никуда не увольнялась, меня сами уволили незаконно. ну я сразу в суд, выиграла судебный процесс. "Пока, неудачники!". Но они не вернули мне деньги, а я этого и не ждала, потому что я понимала – п***сы", – выругалась Волочкова на кадрах.

"Искрометная шутка" балерины вызвала громкий одобряющий смех и аплодисменты толпы. Однако в комментариях никто не смеялся. Там как обычно люди вылили ушат помоев на бывшую приму Большого театра.

"Как с зоны откинулась", – подметил фолловер.

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Анастасия Волочкова. Фото:Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 16:40 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

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