"Пи***сы!": вульгарную матерщинницу Волочкову опустили до уровня бывшей заключенной

В этом году Анастасия Волочкова всерьез взялась за руководство Большого театра, которое несколько лет назад страшно обидело ее. Балерине не дали положенную пенсию и, по словам Волочковой, вообще не платили денег.
Бывшая прима Большого театра наняла адвокатов и выиграла суд. Но на этом Волочкова не остановилась. Теперь ей предстоит очередное заседание.
"Уже завтра в 12:00 заседание в Тверском суде по вопросу Большого Тетра. Ну, все, что я знаю, уже доказано Прокуратурой", – написала Анастасия Волочкова в своем "Инстаграм".
К публикации балерина прикрепила видео, где она сидит у барной стойки и рассказывает людям о своей участи.
"Я никуда не увольнялась, меня сами уволили незаконно. ну я сразу в суд, выиграла судебный процесс. "Пока, неудачники!". Но они не вернули мне деньги, а я этого и не ждала, потому что я понимала – п***сы", – выругалась Волочкова на кадрах.
"Искрометная шутка" балерины вызвала громкий одобряющий смех и аплодисменты толпы. Однако в комментариях никто не смеялся. Там как обычно люди вылили ушат помоев на бывшую приму Большого театра.
"Как с зоны откинулась", – подметил фолловер.
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