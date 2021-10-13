Наказание свыше: Широкова заявила о заранее запланированной смертельной аварии с участием Собчак

Который день страна обсуждает автоаварию с участием Ксении Собчак, в которой погиб человек. Но астролог и таролог Анастасии Широкова считает, что случившаяся трагедия была предначертана свыше.

"В момент аварии в астрокарте Ксении транзитное планетарное ядро из Солнца и Сожженного изгнанного Марса было в точнейшем соединении с Сатурном. А это планета долга и ограничений, а также кармических расплат, – рассказала Широкова. – Но в совокупности я вижу фактор, объясняющий то, что сама Ксения осталась жива. Этот же фактор говорит о поддержке сильных мира сего".

"Все было предопределено свыше, – уверена Широкова. – Не здесь, так в другом месте, не с этими людьми, так с другими. То, что все это произошло на квадрате Плутонов, подтверждает в принципе сложный жизненный период, хотя и редко смертельный, мои многолетние наблюдения говорят о том, что часто в это время Мир показывает человеку Смерть вокруг, вовлекая в поле напряжения. Есть подозрение, что произошедшее сейчас лишь открывает черную полосу в жизни телезвезды".

"Могла ли Ксения притянуть это все через свою кармическую карту? – задает риторический вопрос астролог. – Сильная личность, сильная карта, сильное разрушительное поле в прогностике… Думаю, что могла, однако это никогда не происходит одностороннее и просто так, случайно, Судьба обычно сводит всех участников драмы в одном месте в одно время для свершения замыслов, известных только Космосу".

Напомним, вечером 9 октября, автомобиль Mercedes S500, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, в котором находились три человека. В результате удара Volkswagen отбросило на микроавтобус. Находящаяся в нем 35-летняя жительница Подмосковья погибла на месте.

