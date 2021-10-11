Покинувшей место ДТП Собчак вынесли вердикт: Случилось страшное, погибли люди!

В "Синих ведерках" объяснили действия покинувшей место аварии Ксении Собчак.

Несколько дней подряд общество обсуждает смертельное ДТП в Сочи, в котором фигурирует имя российской телеведущей Ксении Собчак.

Водитель Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали. Сразу после аварии Собчак пересела в другую машину и уехала. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Претензии к Ксении Собчак возникли после того, как она покинула место аварии в Сочи, в результате которой погиб человек. Если бы телеведущая осталась на месте происшествия, скандала бы не было. Так считает координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Как сообщает NEWS.ru, общество возмутил именно моральный фактор трагедии и хладнокровное отношение к ЧП со стороны Ксении Анатольевны.

Если бы Собчак осталась на месте ДТП и дала показания, ни у кого бы не было каких-то претензий, уверен Шкуматов.



"Случилось страшное — погибли люди, и ты как минимум непосредственный очевидец произошедшего", – отметил он.

Координатор добавил, что по закону Собчак не виновна в ДТП, так как являлась пассажиром.