"Ей никогда ничего не будет": экс-адвокат Ефремова плюнул в сбежавшую с места ДТП Собчак

Адвокат заявил, что трагедия стала божьим наказанием телеведущей за ее глумление над актером. Он напомнил, что подруга артиста, которая находилась с ним в машине, в отличие от Ксении Собчак, сразу организовала для пострадавшего Сергея Захарова лучших медиков и хорошие лекарства.
Пашаев отметила, что журналистка же скрылась с места аварии, сразу отправившись в аэропорт, чтобы улететь из Сочи. При этом он добавил, что Ксении Собчак не грозит уголовное преследование. Юрист уверен, что звезда уже подключила для этого лучших адвокатов, чтобы ее не привлекли к ответственности по статье "Оставление в опасности".
"Ей никогда ничего не будет", – убежден адвокат. Вместе с тем он считает попытки обвинить Ксению Собчак в ДТП непорядочными. А вот поведение водителя знаменитости он назвал странным.
Напомним, мужчина сам решил выехать на встречную полосу, что и привело к лобовому столкновению с другим автомобилем. Произошедшее Пашаев назвал несчастным случаем. Также он добавил, что громкое дело Михаила Ефремова ничему не научило общество.
Как писали "Дни.ру", 9 октября Mercedes c Ксенией Собчак вылетел на встречную полосу и сбил Volkswagen, в котором находились две девушки. Одна из пассажирок скончалась от полученных травм. Ранее в Сети появилось видео страшного ДТП.
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