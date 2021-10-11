Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Гаркалина

Здоровье заразившегося ковидом Валерия Гаркалина внушает серьезные опасения поклонникам.

Вот уже вторую неделю вся страна с замиранием сердца следит за новостями о здоровье 67-летнего артиста. 2 октября Валерий Борисович был госпитализирован в Коммунарку в тяжелом состоянии, и с тех пор улучшений в его самочувствии не наблюдается. Сегодня коллеги Валерия Гаркалина из ГИТИСа сообщили, что состояние народного артиста не изменилось и остается стабильно тяжелым – об этом сообщил телеканал "360".

Дочь госпитализированного актера подтвердила ту же информацию в комментарии "РИА Новости". Звездный пациент находится в реанимационном отделении. Известно, что у артиста диагностировано сильное поражение обоих легких. Из-за невозможности дышать самостоятельно звезду сначала подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем перевели на ЭКМО.

Валерий Борисович был дважды привит от коронавирусной инфекции разными вакцинами, однако не смог уберечься от заражения. Артист мог подхватить коварный вирус на съемках, в институте или на гастролях. Ситуация усугубилась тем, что мужчина давно страдает от хронических проблем с сердцем. Судя по всему, эти проблемы обострились на фоне ковида.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как ясновидящая оценила шансы Валерия Гаркалина побороть опасную болезнь.