"Нам не надо поддерживать отношения!": 72-летний Леонтьев о живущей за океаном жене

Валерий Леонтьев всегда отличался мудростью и философским отношением к жизни. "Поддерживать отношения надо, когда они вот-вот развалятся, или когда между людьми есть что-то липкое, несостоявшееся, – считает Валерия Яковлевич. – А нам не надо ничего поддерживать!" Действительно, в этом союзе все прекрасно и гармонично – дай бог каждому!
Рассказал Леонтьев и про подарки, которыми балует любимую 68-летнюю супругу. "Она любит дорогую красивую бижутерию", – уверяет артист. При этом он сам умеет и удивить, и порадовать, и сделать щедрый жест. "Я верю в хорошо организованные чудеса – когда кто-то их создает и правильно обставляет, а тот человек, которому чудо предназначено, изо всех сил удивляется," – улыбается главный эстрадный Казанова России.
Валерию Яковлевичу 72 года, но он в отличной физической форме – даст форму многим молодым. В чем же секрет его сексуальности и энергичности? "Я по ночам люблю пожрать, но в последнее время отказываюсь от этого – "ем" меню, когда его подают, и уже сыт, – улыбается исполнитель.– Отказываюсь и от алкоголя". Впрочем, когда смотришь на знаменитого певца, кажется, что вредные привычки ему вовсе чужды...
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