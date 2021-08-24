"Нам не надо поддерживать отношения!": 72-летний Леонтьев о живущей за океаном жене

Валерий Леонтьев – примерный семьянин. С 1972 года неофициально, а 1998-го по паспорту певец женат на Людмиле Исакович, бывшем руководителе ансамбля "Эхо". Супруга, правда, уже много лет живет в Америке. Но как при этом им удается сохранять хорошие отношения и чувства? Об этом Валерий Леонтьев рассказал за кулисами конкурса "Новая волна" в Сочи.



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