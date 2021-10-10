"Взяла от родителей лучшее": дочка покойного Табакова выросла красавицей

Марина Зудина поделилась фото с дочерью из поездки в Италию.

Вдова Олега Табакова отправилась в путешествие в Милан со своей дочерью Машей. Наследнице великого актера уже 15 лет, она заметно выросла и похорошела. Марина поделилась в своем блоге снимком на фоне Миланского собора, где они с дочерью побывали на экскурсии.

Подписчики не смогли пройти мимо совместного снимка и засыпали Марину и Машу комплиментами. Они уверены, что дочь Табакова выросла настоящей красавицей. "Невероятные красавицы! Доченька взяла от обоих родителей все самое лучшее! Счастья вашей семье!", "Девочки вы красавицы!", "Какая красота!", "Хорошего вам отдыха с доченькой", "Дочка очень похожа на вас, Марина", "Вы красавицы и архитектура супер", "Шикарные фотографии", – написали комментаторы.

Ранее Марина Зудина оказалась втянута в скандал. Многие считают, что после смерти влиятельного мужа она осталась "на обочине" театральной жизни. Бывшая жена Армена Джигарханяна уверена, что Зудину незаслуженно решили ролей в театре. Однако, на самом деле, дела вдовы не так плохи – она продолжает играть в спектаклях, за которые получает приличные гонорары, также Марина периодически появляется в сериалах. В нашумевшем многосерийном фильме "Содержанки" она играла не последнюю роль.