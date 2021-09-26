"Сегодня на меня д**ить никто не будет": сдувшаяся Лолита довела до экстаза геев

Водители, проезжавшие в ночь на воскресенье по улице Ленинская слобода в Москве, притормаживали и недоуменно смотрели в окно на огромную очередь из стильных молодых людей. Но это был не полуночный слет завсегдатаев модных барбершопов и не собрание клиентов дизайнерских бутиков, как могло показаться со стороны. Это столичные геи собрались поклониться своей королеве – Лолите.



Для артистов выступление в заведениях адептов однополых отношений– это своего рода экзамен. Ведь публика, которая здесь собирается, не приемлет фальшь, ценит красоту, любит все смелое, авангардное и яркое. А если у исполнителя трудная судьба, неустроенная личная жизнь, если в героях его песен каждый узнает себя, то оценка "отлично" обеспечена.

Но такого аншлага, который в эту ночь случился у Лолиты, "Центральная станция" не видела никогда – даже на прежних выступлениях Милявской здесь. Люди разве что на люстрах не висели. Как говорят завсегдатаи, столько людей не было в этом увеселительном заведении ни на концертах Сергея Лазарева, ни на выступлениях Ольги Бузовой.

Лолита была в ударе! К этому часовому выступлению она готовилась так же серьезно, как и к сольникам в Кремле или "Крокусе" – даже на репетицию за несколько часов до выхода на сцену приехала. А нервничала, кажется, сильнее, чем перед выходом на большие сцены. Ведь здесь она решила устроить сразу три премьеры – представила песни "Щекотно", "Грустная танцую" и зажигательный feat с рэпером по имени Коста Лакоста, с которым прежде работала над "Антиклимаксом".

Правда, Кося в этот день выступал в Петербурге, поэтому Лола пела и его партию тоже. Получилось интересно, хотя артистке было сложно тембрально. Но все три песни были приняты публикой тепло – стало понятно, что у Милявской появились новые хиты.

Впрочем, у нее их и без того было достаточно – в "Центральной станции" Лолита выдала то, за что ее любят и что от нее ждут – звучали и "Шампанское", и "Раневская", и "Папа". Последнюю композицию Лолита подарила своему давнему другу – присутствовавшему на концерте журналисту Антону Красовскому, председателю Совета благотворительного фонда "СПИД. Центр", который занимается проблематикой распространения ВИЧ-инфекции и помощью людям с этой болезнью.

А между песен Лолита со свойственными ей прямотой, юмором и самоиронией общалась с залом. "Вы заметили, что я сдулась?" – похвасталась она идеальной точеной фигурой в обтягивающем черном боди. Судя по одобрительным крикам и свисту, даже влюбленные в мужчин геи красоту преобразившейся артистки оценили. А та добавила: "Сегодня на меня дрочить никто не будет".

Хотя вызывающих желание подрочить объектов в клубе этой ночью и так хватало. Да еще когда все разгорячены Лолитой и коктейлями! Сама же она от горячительного отказалась. "Через месяц (14 ноября – Прим. ред.) мне исполнится 58, поэтому я не бухаю" – объяснила звезда. И выпила воды из символичного для этого заведения стакана – с радужным флагом, который избрали своим символом представители ЛГБТ-сообщества. "Обновляю эту кружку, которую мне мои близкие друзья – пара – привезли из Лос-Анжелеса", – похвасталась артистка.

В Лос-Анжелесе, который упомянула Лолита, лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, кстати, не подвергаются преследованию со стороны официальных властей и официально имеют равные права с гетеросексуалами, могут регистрировать отношения.

Духовные скрепы России подобных вольностей не допускают. Но, благодаря песням Лолиты, ее свободе и отсутствию комплексов, и они рискуют расшататься. "Если бы я была Моргенштерном, то сказала бы: "Чуваки, раз****! (Цензура – Прим. ред.). И ведь певица права – лучше и точнее о ее фееричном выступлении в гей-клубе ночью и не скажешь!