Вера Брежнева сделала заявление о беременности

39-летняя Вера Брежнева мечтает родить мужу Константину Меладзе. Несмотря на то, что супруги вместе уже шесть лет, у них пока нет общих наследников.

От прошлых отношений у певицы и композитора есть дети. Артистка высказалась о возможности пополнения в семье в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ. Вера Брежнева отметила, что ее часто подозревают в беременности, но она каждый раз развеивает эти домыслы.

Звезда иронично заявила, что "уже не девочка". Она добавила, что появление ребенка на свет – нелегкое дело и не зависит лишь от намерения супругов. Вера Брежнева объяснила, что это подвластно другим силам.

Напомним, от прошлых партнеров знаменитость родила двух дочерей. Сейчас старшей Соне 20 лет, а Саре – 11. Соня учится за рубежом. Сара же недавно перешла в другую школу, и ее воспитанию и развитию Вера Брежнева уделяет пристальное внимание.

Также певица дала понять, что в принципе не против суррогатного материнства. Она рассказала, что у нее есть друзья, которые прибегали к такому способу. При этом у каждого из них на это есть веская причина.

Напомним, до Константина Меладзе Вера Брежнева состояла в браке с предпринимателем Михаилом Киперманом. Также певица состояла в отношениях с Виталием Войченко. Композитор же был женат на Яне Сумм, которая подарила ему троих детей.