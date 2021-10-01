"Живем дальше": Пугачева странно высказалась о смерти мужа Хакамады

Ирина Хакамада – политик, журналист, писатель, общественный деятель, бизнес-тренер и дизайнер одежды. Ее активная жизненная позиция никогда не зависела ни от ее возраста, ни от жизненных обстоятельств.
Она четыре раза ходила под венец, у нее двое детей. С последним мужем Владимиром Сиротинским она прожила в браке 20 лет и внезапно овдовела. Уход мужа стал ударом для нее. О причинах смерти мужа она не сообщила. По предварительным данным, у финансиста были проблемы с сердцем.
Напомним, в браке с Сиротинским Хакамада родила дочь Машу. У девочки были диагностированы синдром Дауна и Лейкоз. Дочку вылечили благополучно.
На днях Ирина Хакамада опубликовала в своем "Инстаграм" грустное видео, на кадрах которого она в одиночестве стоит возле окна. На видео была наложена композиция "Сильная женщина". Поклонники и коллеги поняли, что Хакамада тяжело переживает боль утраты.
Исполнительница этого хита Алла Пугачева решила поддержать Ирину Хакамаду.
"Не плачь. Живем дальше", – написала она.
Фанаты Хакамады признали, что слова Примадонны прозвучали как-то холодно... Подписчики присоединились к соболезнованиям и поддержали вдову. Они пожелали ей сил и крепости духа.
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