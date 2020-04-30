Сорвавшаяся Хакамада каталась по полу из-за жуткой новости

Ирина Хакамада была уверена, что у нее все получится. Она уже готовилась праздновать победу, пока ее не сбило с ног неожиданное известие.

Ирина Хакамада ведет собственный блог, в котором делится своим житейским опытом, обсуждает с поклонниками проблемы, пытается помочь советом, высказывается на злободневные темы. Общественный деятель демонстрирует образцовую невозмутимость. Кажется, в этом мире нет ничего, что могло бы вывести ее из себя.

Однако она призналась, что бывали в ее жизни моменты, когда буквально почва уходила у нее из-под ног. Например, у Ирины случился настоящий срыв, когда она еще была студенткой. Тогда Хакамада влачила жалкое существование. Из-за бедности ей приходилось и учиться, и работать. Она умудрялась обеспечивать еще и родителей. В то время Ирина была уже замужем, супруг всячески ей помогал и поддерживал.

Тогда Ирина готовилась к защите диссертации. Она была убеждена, что после успешного исхода ее жизнь кардинально поменяется. Причем в своем успехе Хакамада даже не сомневалась. "Я уже послала мужа за продуктами для банкета после защиты", – вспомнила Ирина.

Муж накупил много всего, и в этот момент Хакамада узнала жуткую новость – ее защиту отменили. "Я забыла сдать какой-то один экзамен, из-за чего все и сорвалось", – объяснила Ирина.

"Вот тогда у меня была настоящая истерика: я каталась по полу, рыдала, меня отпаивали антидепрессантами", – рассказала Хакамада у себя в "Инстаграм". Только каким-то чудом мужу Ирины удалось урегулировать вопрос, и она блестяще защитила диссертацию. Сейчас общественный деятель старается не давать волю бурным эмоциям.

Хотя в жизни Ирины Хакамады были и другие, не менее сильные, переживания. Например у ее единственной дочери Марии есть особенности развития. Ирина это не скрывает. Настоящий ад начался, когда она узнала, что у еще маленькой дочки рак. Ирина рассказывала в интервью, что был переломный момент, когда она не выдержала, но все же собралась и смогла спасти наследницу.

Сейчас Мария уже взрослая, она работает, у нее много разных развлечений. Ирина Хакамада поддерживает дочь в любом ее начинании. Она прилагает все усилия для того, чтобы ее ребенок жил полноценной жизнью.