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Шоу-бизнес
"Мозгов вообще нет": Бухаров в ужасе от выходок Гузеевой

"Мозгов вообще нет": Бухаров в ужасе от выходок Гузеевой

Личная жизнь Ларисы Гузеевой всегда была очень бурной.
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В этом году ведущая "Давай поженимся!" отметила 22-летнюю годовщину свадьбы с ресторатором Игорем Бухаровым. Будущие супруги познакомились еще в юности. Ларисе тогда было всего 18 лет, и вокруг нее уже были мужчины посерьезнее, поэтому на демобилизованного солдата Бухарова девушка не обратила никакого внимания.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Примерно в то время у будущей звезды был роман с музыкантом Сергеем Курехиным – с ним девушка уехала в Питер, но уже через несколько лет пара распалась. Позже Гузеева закрутила интрижку с Сергеем Шакуровым, благодаря которому она и попала в "Жестокий романс". Потом актриса влюбилась в ассистента-оператора Илью Гузеева, и он стал ее первым мужем. Муж страшно бил ее, а она ему изменяла, потому что не любила. Так одной из отдушин этого брака стал роман с Дмитрием Нагиевым, который, впрочем, быстро закончился.

Вторым мужем звезды стал сценарист Каха Толордава, от которого актриса родила сына Георгия. Однако грузинский интеллигент быстро не выдержал выходок супруги и вернулся на родину. Уже после всего этого Гузеева вновь встретила Бухарова, который к тому времени стал ресторатором – на открытие его заведения актрису пригласила Вера Глаголева.

Сначала между будущими супругами не было ничего серьезного. Актриса привыкла к плохим мужчинам, которые ее никогда не жалели, но потом оказалось, что Игорь другой. Однажды Лариса вернулась в непотребном виде и заметила в глазах мужчины слезы – тогда ее словно пронзило.

Сам Бухаров всегда понимал, что все выходки Гузеевой являются всего лишь проявлением ее внутренного дисбаланса. Некоторые поступки вызывали ужас, но он жалел возлюбленную.

"И до сих пор ее жалею. Иногда так поведет себя, будто мозгов вообще нет," – цитирует Бухарова "ЭГ".

Коллеги актрисы говорят, что ее брак не раз был на грани. Тем не менее, пара до сих пор вместе, у супругов есть уже взрослая дочь. Сейчас Лариса Гузеева лечится от коронавируса и очень просит поклонников не беспокоить ее родственников.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 13:56 Источник: ЭГ • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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