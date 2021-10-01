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Шоу-бизнес
Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева

Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева

Безутешная Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками и рассказала о том, что потеряла дорогого друга.
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В инстаграм-аккаунте телеведущей появился скорбный пост с фотографиями любимицы по кличке Бусинка. Питомица ушла из жизни в возрасте 11,5 лет. Собака была не только другом, но и полноправным членом семьи Леры Кудрявцевой, а теперь ее не стало, и это очень печально.

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Блондинка рассказала своим подписчикам, что малышку Бусинку ей когда-то подарил сам Сергей Лазарев. Из-за напряженного графика звезды собачка впоследствии переехала к маме Кудрявцевой, и та ее очень полюбила. Родительница телеведущей никогда не расставалась с любимой Бусей, а теперь несчастным женщинам приходится хоронить дорогое существо.

"Прощай, наш друг," – написала убитая горем Кудрявцева.


Поклонники знаменитости постарались поддержать безутешную хозяйку. Люди выразили свои глубокие соболезнования в комментариях. Многие отметили, что хорошо понимают состояние Леры, так как знают, что значит потерять любимого питомца. Кстати, сам Сергей Лазарев тоже отметился в комментариях. Певец выразил свои чувства множеством плачущих смайликов. Поддержали блондинку и такие звездные коллеги, как Анфиса Чехова, Наталья Рудова, Ольга Орлова и другие.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лера Кудрявцева вновь начала страдать от сильных болей.

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Фото: Gennadii Sergeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 12:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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