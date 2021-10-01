Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева

В инстаграм-аккаунте телеведущей появился скорбный пост с фотографиями любимицы по кличке Бусинка. Питомица ушла из жизни в возрасте 11,5 лет. Собака была не только другом, но и полноправным членом семьи Леры Кудрявцевой, а теперь ее не стало, и это очень печально.
Блондинка рассказала своим подписчикам, что малышку Бусинку ей когда-то подарил сам Сергей Лазарев. Из-за напряженного графика звезды собачка впоследствии переехала к маме Кудрявцевой, и та ее очень полюбила. Родительница телеведущей никогда не расставалась с любимой Бусей, а теперь несчастным женщинам приходится хоронить дорогое существо.
"Прощай, наш друг," – написала убитая горем Кудрявцева.
Поклонники знаменитости постарались поддержать безутешную хозяйку. Люди выразили свои глубокие соболезнования в комментариях. Многие отметили, что хорошо понимают состояние Леры, так как знают, что значит потерять любимого питомца. Кстати, сам Сергей Лазарев тоже отметился в комментариях. Певец выразил свои чувства множеством плачущих смайликов. Поддержали блондинку и такие звездные коллеги, как Анфиса Чехова, Наталья Рудова, Ольга Орлова и другие.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лера Кудрявцева вновь начала страдать от сильных болей.
Популярные темы форума
Первая любовь
гороскоп
Знаю отличную гадалку
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА