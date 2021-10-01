Губин на пороге смерти вспомнил о первой встрече с Пугачевой и Галкиным: Как ангелы

Тяжелобольной Андрей Губин крайне редко дает интервью, но недавно сделал исключение.

47-летний артист – еще довольно молодой мужчина, однако жить полноценной жизнью он не может уже давно. Все дело в боли по всему телу, из-за которой он буквально "гниет заживо". Еще в нулевых у певца диагностировали неврологическую аномалию, вылечить которую он никак не может. Андрей Губин уже потратил целое состояние на лечение, но никаких эффективных методов так и не нашел. Артист уверен, что он постепенно умирает и уже даже стоит "одной ногой в могиле".

О своем тяжелом состоянии музыкант решился впервые подробно рассказать в интервью "КП". Он признался, что умирать уже нестрашно и даже хочется, чтобы это произошло побыстрее. Однако долгожданный покой пока лишь мечта, а сейчас мужчине приходится мучиться на пороге смерти.

В таком состоянии Губин, конечно же, не помышляет о возвращении на сцену, но продолжает заниматься музыкой. Артист пишет песни разным звездам и уверен, что его творчество стоит очень дорого. Прежде он даже написал две песни по заказу Аллы Пугачевой для Майка Мироненко. Музыкант тогда впервые встретился с Примадонной, которая пришла вместе с Галкиным. Судя по всему, это было незабываемо.

"Оба в белых одеждах, как ангелы," – поделился воспоминанием артист.

Кстати, Алла Борисовна тогда осталась очень довольна работой Губина, и сказала, что у него получился хит и шлягер.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Андрей Губин взорвался из-за слухов об эмиграции.