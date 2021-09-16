Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина

В последнее время состояние здоровья Андрея Губина вызывает большое беспокойство поклонников.

Совсем недавно 47-летний певец вернулся из Египта, где проходил лечение. В течение многих лет артист испытывает боли в спине, поэтому вынужден обращаться к медикам. По возвращении Андрея Губина в Сеть попало актуальное фото мужчины, которое вызвало резонанс: людям показалось, что кумир 90-х сильно сдал в последнее время.

Сам Губин признался, что заграничным врачам не удалось решить его проблемы, поэтому со здоровьем все не совсем гладко. Чтобы успокоить поклонников музыканта, журналисты решили поинтересоваться у друзей артиста о том, в каком состоянии он находится и какой образ жизни ведет.

Давний друг музыканта Владимир Бурмяков попытался опровергнуть мнение о том, что певец в тяжелом состоянии и у него "усохший" вид. Мужчина заверил, что Губин много занимается спортом, вследствие чего ему удалось "подсушиться", а этому можно лишь позавидовать.

Другой знакомый исполнителя – музыкант Тарас Ващишин также подтвердил "МК", что певец много занимается спортом, а еще до сих пор активно пишет музыку. Мужчина признал, что изменений в состоянии здоровья у артиста пока нет, но держится Губин молодцом и в личной жизни у него все хорошо.

Певец Илья Бардо подчеркнул, что Андрей Губин всегда говорит о своей давней болезни, но в момент их последней встречи, которая произошла в караоке, артист был навеселе, а значит, в целом держался неплохо.

Ранее "Дни.ру" писали о свежем снимке Андрея Губина, на котором мужчину трудно узнать.