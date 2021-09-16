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Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина

Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина

В последнее время состояние здоровья Андрея Губина вызывает большое беспокойство поклонников.
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Совсем недавно 47-летний певец вернулся из Египта, где проходил лечение. В течение многих лет артист испытывает боли в спине, поэтому вынужден обращаться к медикам. По возвращении Андрея Губина в Сеть попало актуальное фото мужчины, которое вызвало резонанс: людям показалось, что кумир 90-х сильно сдал в последнее время.

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 Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

Сам Губин признался, что заграничным врачам не удалось решить его проблемы, поэтому со здоровьем все не совсем гладко. Чтобы успокоить поклонников музыканта, журналисты решили поинтересоваться у друзей артиста о том, в каком состоянии он находится и какой образ жизни ведет.

Давний друг музыканта Владимир Бурмяков попытался опровергнуть мнение о том, что певец в тяжелом состоянии и у него "усохший" вид. Мужчина заверил, что Губин много занимается спортом, вследствие чего ему удалось "подсушиться", а этому можно лишь позавидовать.

Другой знакомый исполнителя – музыкант Тарас Ващишин также подтвердил "МК", что певец много занимается спортом, а еще до сих пор активно пишет музыку. Мужчина признал, что изменений в состоянии здоровья у артиста пока нет, но держится Губин молодцом и в личной жизни у него все хорошо.

Певец Илья Бардо подчеркнул, что Андрей Губин всегда говорит о своей давней болезни, но в момент их последней встречи, которая произошла в караоке, артист был навеселе, а значит, в целом держался неплохо.

Ранее "Дни.ру" писали о свежем снимке Андрея Губина, на котором мужчину трудно узнать.

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Кадр youtube.com
Автор: 16 сентября 2021, 09:54 Источник: МК ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с Андреем Губиным

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