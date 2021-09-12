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Шоу-бизнес
Исхудавший, сморщенный дядька: резко сдавшего Губина на свежем снимке сложно узнать

Исхудавший, сморщенный дядька: резко сдавшего Губина на свежем снимке сложно узнать

Артист очень изменился внешне на фоне болезни.
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Недавно исполнитель хита "Мальчик-бродяга" вернулся на родину. На чужбине, в Египте, певец Андрей Губин поправлял здоровье.

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"Все плохо": тяжелобольной Губин вернулся в Россию

По словам артиста, заморские врачи не смогли излечить его от сильнейших болей в спине, которые терзают его последние 15 лет. Губин сказал, общаясь с журналистами, что очень страдает и чувствует, что "гниет заживо".

На днях в Сети появилось свежее фото Андрея Губина. Кадр был сделан в аэропорту. Вокалист запечатлен с поклонницей.

Снимок стал резонансным. Фанатки не сразу узнали вокалиста. По мнению пользователей Сети, Губин исхудал и кажется измотанным. Дескать, он резко сдал.

"Куда что девалось... какой был красавчик! А сейчас обычный сморщенный дядька к полтиннику... жаль... никто его не перепел, его песни самые заводные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Что то Губин здесь на себя не похож, старый", "Вот что делать а я не верю что это его фото и все тут", "Что с нами делает время...но он настоящий мужик...держится отлично...здоровья и взаимопонимания с людьми и миром вообще...❤️😍", – рассуждают поклонницы Андрея Губина.

Отметим, несмотря на серьезный недуг, Губин продолжает работать. Сейчас артист трудится над новыми композициями. Андрей также подыскивает себе тихий и уютный дом в Московской области. За городом вокалист планирует "доводить до ума" свои песни. В новом жилище рядом с Губиным будет любимая девушка, личность которой артист скрывает.

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Андрей Губин. Кадр: youtube.com
Автор: 12 сентября 2021, 11:55

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