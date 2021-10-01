"Нет ничего страшнее": Цискаридзе рассказал о тяжелой участи Волочковой

Еще в начале нулевых Анастасия Волочкова блистала на сцене Большого театра и ей не было равных, но потом все резко изменилось.

Николай Цискаридзе хорошо знает о том, что происходило с балериной в те годы, так как был знаком с ней очень близко. Недавно артист балета стал гостем ютуб-шоу "Стрелец-молодец" и рассказал о тяжелой участи Анастасии Волочковой.

Оказывается, именно Николай Цискаридзе принял большое участие в том, чтобы Анастасия Волочкова переехала в Москву и попробовала свои силы в Большом театре. Долгое время артисты были партнерами по сцене, и Николай всегда очень тепло относился к коллеге, хоть порой у них и возникали творческие конфликты.

Цискаридзе считает, что на заре своей карьеры Волочкова была очень одарена и действительно прекрасно танцевала. Ей удалось стать настоящей звездой, которой восхищались все и восхваляли даже самые крупные чиновники. Однако потом в жизни балерины случилась трагедия, которой Цискаридзе не пожелал бы никому.

"Нет ничего страшнее того поезда, под который она попала," – заметил артист балета.

Официально балерину уволили из театра за несоответствие определенным физическим параметрам. Однако сама Волочкова рассказывала, что стала жертвой беспредела со стороны руководства театра: на нее была организована самая настоящая травля. Цискаридзе признался, что артистку стали топить те самые люди, которые прежде так восхищались ею. Самого Николая "били" гораздо меньше. У него тоже были определенные проблемы в театре, но в силу более зрелого возраста ему удалось выстоять.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного.